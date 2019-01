Van Bommel maakt ruim baan voor talenten bij PSV

Een aantal jonge talenten maakt komende week in Qatar definitief kennis met de A-selectie van PSV. Waar vorig jaar Donyell Malen tijdens een trainingsweek in de Verenigde Staten de nieuweling bij PSV was, zijn nu Mohammed Ihattaren, Yorbe Vertessen en Zakaria Aboukhlal opvallende nieuwkomers in de selectie van trainer Mark van Bommel. Het trio viel dit seizoen onder meer op in de UEFA Youth League en dwong daarmee een plekje in de ploeg van PSV af.