Van Bommel maakt zijn excuses aan Zoet: ‘Jeroen was terecht woedend’

Mark van Bommel heeft excuses gemaakt aan PSV-doelman Jeroen Zoet. De trainer van PSV vindt dat de keeper zondag terecht woedend was na de ontstane keeperssoap binnen PSV op zondagmiddag. Er was in Tilburg tijdens Willem II-PSV sprake van een curieuze situatie, waarbij bijna niemand nog begreep hoe het nou zat met de hiërarchische verhoudingen en Zoet zelfs gedesillusioneerd eindigde in de spelersbus van PSV.

Lars Unnerstall was vrijdag benoemd tot eerste keeper voor het duel met Willem II. Zoet werd gepasseerd, maar had niet in de gaten dat hij derde keeper was. Tweede keeper bleef Robbin Ruiter, die ook al teleurgesteld was omdat hij geen eerste keeper werd. Het was een onthutsende gang van zaken en Van Bommel heeft daarvoor het boetekleed aangetrokken. Hij stelt in een verklaring dat de communicatie richting Zoet niet goed is geweest.

Van Bommel wilde voorkomen dat Zoet in de situatie zou komen dat hij eventueel moest invallen voor Unnerstall, nadat hij zelf had moeten verwerken dat hij voor het eerst in ruim zes jaar was gepasseerd. Zoet had dat totaal niet begrepen en wilde gewoon bij zijn team blijven en de ploeg helpen waar het kon. Hij verkeerde tot een half uur voor de wedstrijd tegen Willem II gewoon in de veronderstelling dat hij tweede keeper was en schoot Unnerstall in het Koning Willem II Stadion ook gewoon in, maar kreeg ineens te horen dat hij derde keeper was.