Van Bommel over linksbacks bij PSV: Boscagli en Sadílek op dit moment verder dan Lato

Lato kwam begin juli naar PSV en kende een ongelukkig debuut in een vriendschappelijke wedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Daarna was hij even geblesseerd, maar inmiddels is de Spanjaard fit. Hij speelde twee keer mee bij Jong PSV en maakte alleen in het duel met FC Den Bosch een goede indruk. Tegen Jong AZ was het weer een moeizame exercitie.