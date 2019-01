Van Bommel sprak snel met Malen: ‘Rot voor hem, maar wilde de ploeg helpen’

De Jong over uitblijven honderdste treffer: ‘Volgende week dan maar’

26 januari Bijna ging het weer mis bij PSV. Zes dagen na de verrassende 2-2 tegen FC Emmen wist de koploper in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen de overwinning wel over de streep te trekken: 2-1. ,,We hadden de 3-0 en 4-0 moeten maken. Door die 'lullige' goal tegen, was het duel bij rust nog niet beslist'', zei aanvoerder Luuk de Jong.