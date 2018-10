Van Bommel: Voetbal in hoofdzaak eerlijker door VAR, interpretatie blijft mensenwerk

Gevraagd naar het lage aantal door PSV veroverde KNVB-bekers (9) in vergelijking met titels (24) keek de trainer van PSV maandag alsof hij het in Keulen hoorde donderen. ,,Natuurlijk willen wij kampioen worden en de beker winnen." Met de statistieken uit het verleden kan hij weinig. ,,Statistisch gezien wonnen we niet vaak bij FC Groningen. Die cijfers kunnen nu ook de prullenbak in.” Van Bommel wisselde de afgelopen maanden weinig tot niets en deed dat alleen echt in het bekertoernooi, waar hij bij Excelsior Maassluis elf andere spelers opstelde. Dinsdagavond is dat opnieuw een denkbaar scenario, hoewel Van Bommel RKC maandag als een serieuze tegenstander neerzette.

Voor ongeveer 25.000 toeschouwers moet PSV de laatste zestien van het bekertoernooi zien te bereiken. Noodzaak om te rouleren ziet hij overigens niet. ,,De spelers zijn hartstikke fit. We trainen veel besloten, dus niet iedereen ziet wat wij doen. Spelers fit houden, daar heb je allerlei manieren voor. Niet alleen op het veld, zonder dat ik er heel diep op inga. Het beste is om gewoon als trainer zelf goed te kijken en luisteren naar je spelers en daaruit kun je het beste opmaken of iemand rust nodig heeft. Hard trainen doen wij altijd. We trainen op een bepaalde intensiteit, met wedstrijdsituaties waar altijd de speelwijze in terug komt. Daar leer je spelers fit te worden of fit te blijven."

Video-scheidsrechter