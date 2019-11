Van Bommel: ‘We moeten van onszelf eisen dat we tegen FC Emmen de rug rechten’

PSV moet zich razendsnel herpakken omdat zondag alweer het competitieduel met FC Emmen wacht. ,,Duidelijk is dat we de teleurstelling snel moeten parkeren, want zondag zal Emmen er alles aan doen om het ons moeilijk te maken”, aldus de coach. ,,Één van de kenmerken van een topsporter is het vermogen om een teleurstelling snel te verwerken. Zeker in het voetbal is er altijd snel weer een nieuwe wedstrijd. Wij moeten van onszelf eisen dat we zondag de rug rechten. En dat betekent drie punten halen, want dat is noodzaak.”