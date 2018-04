Van Ginkel heeft nog drie benutte penalty's nodig voor evenaring eredivisierecord

Niet eerder had Phillip Cocu als coach zo'n positief aandeel in het seizoen van PSV

13:38 PSV kan zondag kampioen van Nederland worden. Wie had dat acht maanden geleden verwacht? Bijna niemand. PSV leek af te glijden naar de subtop van Nederland, maar vocht knap terug. Coach Phillip Cocu heeft zich vanaf de rand van de afgrond gerevancheerd en in geen enkele van zijn seizoenen als trainer zo'n groot aandeel in de prestatiecurve gehad. Na twee titels als oefenmeester kan hij zondag zijn derde hoofdprijs met PSV grijpen.