Van Ginkel wilde de bekerwinst van PSV absoluut niet missen: ‘Ik heb een iets andere rol nu, maar ben er voor de groep’

,,Ik had dit absoluut niet willen missen”, zei de tweevoudig eredivisiekampioen. ,,De sfeer in onze groep is heel erg goed, dat ziet iedereen. Als er een goal wordt gemaakt, springt echt alles op van de bank. We leefden allemaal enorm mee en wilden dit toernooi zo graag winnen. Je weet dat je met één wedstrijd de prijs kunt pakken. We hebben het in het begin van het seizoen laten zien dat we dat konden en nu weer. Dat is fantastisch.”