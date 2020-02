Van Ginkel ziet vierde terugkeer naar PSV zitten: ‘Maar ik ben nu nog niet fit’

Van Ginkel kwam al drie keer eerder - op huurbasis - naar PSV. Komende zomer loopt zijn contract bij Chelsea af en het is nog niet duidelijk wat de Britten met hem van plan zijn. De tweevoudig eredivisiekampioen is wel weer in training, maar verwacht nog een tijd nodig hebben om weer wedstrijden te spelen. Er zit ook nog een optie in het Chelsea-contract van Van Ginkel, waardoor de Britten zijn verbintenis eenzijdig met twee jaar kunnen verlengen. ,,Mijn contract loopt af. Chelsea heeft mij altijd ondersteund. Het is moeilijk om gratis de deur uit te lopen, maar aan de andere kant verloopt mijn contract. Het zou ook van hun kant af kunnen lopen, we moeten dat afwachten.”