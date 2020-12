Van lanterfanten naar schitteren: Mohamed Ihattaren kan zijn eigen talent weer bijbenen

De coach kreeg in zijn eerste periode bij PSV tijdens persconferenties wekenlang de ene na de andere vraag over Mohamed Ihattaren. Wat was er toch allemaal aan de hand met het begaafde troetelkind uit de eigen academie? Het leek soms of er niks meer lukte bij de 18-jarige parel van PSV. Hij kon zijn eigen talent niet meer bijbenen en dan is de voetbalwereld soms hard. Ook als het eigenlijk nog gaat om een kind, dat in een volwassen wereld een plekje zoekt. Vorig jaar bestormde hij razendsnel de hiërarchie in Eindhoven, in een worstelende ploeg. Achteraf bezien misschien wel te snel. Het verval was daarna voor elke voetballiefhebber soms pijnlijk om te aanschouwen. Het was deels wel verklaarbaar verval. Op wel erg jonge leeftijd kreeg Ihattaren veel voor de kiezen, met het overlijden van zijn betrokken vader als het absolute dieptepunt in zijn leven.