Van Nistelrooij vindt dat PSV stappen maakt: ‘Wij moeten geen kampioen worden, maar wel meestrijden om de titel’

PSV lijdt eerste puntenver­lies na wanverto­ning in eerste helft tegen FC Twente

PSV is zaterdagavond gezakt voor de eerste serieuze test in de eredivisie: FC Twente was met 2-1 te sterk in de Grolsch Veste. Vooral in de eerste helft leek het nergens op wat PSV liet zien, met twee doelpunten werd Vaclav Cerny de man van de avond.

4 september