Van Nistelrooij volgt Van Bommel op als trainer PSV onder 19

'Van Bommel is een winnaar in leren'

22 juni Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV typeerde Mark van Bommel vrijdag tijdens de persconferentie waarin zijn aanstelling bekend is gemaakt als 'een winnaar in leren'. De manier waarop hij zich dingen eigen wil maken en het tempo waarin hij dat doet, heeft bij PSV verbazing (in bewonderende zin) afgedwongen.