Van Nistelrooij: WK is naast PSV een drijfveer en droom voor Xavi Simons

PSV wacht een Spartaans begin van 2023, na bijzondere loting

PSV speelt net na de winterstop twee keer tegen Sparta Rotterdam, zo is zaterdag bepaald bij de loting voor het toernooi om de KNVB-beker. In de eredivisie stond in het Philips Stadion al een duel gepland tussen beide ploegen, op 7 januari 2023.

23 oktober