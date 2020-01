Van Osch wil PSV na jaar van blessureleed belonen voor goed werkgeverschap

Het leven van Yanick van Osch (22) stortte op 5 januari 2019 in. Op een trainingsveld in Doha kwam de Bossche keeper te wild uit bij een training van PSV en voelde hij meteen dat het he-le-maal mis was. ,,Ik hoorde een krak nadat mijn knie en lichaam een andere kant uitgingen. Je schrikt op zo’n moment enorm. De dokter bereidde me in het hotel van PSV al voor op het ergste en ik heb direct mijn familie ingelicht. In het ziekenhuis volgde de bevestiging en wist ik definitief dat mijn kruisband was gescheurd.”