Van Zoet tot Malen: PSV boekt veel progressie tussen twee trips naar Noorwegen

VIDEO Schwaab is kritisch en tevreden na rentree in Philips Stadion: ‘Normaal dat je op je kans moet wachten’

25 september Daniel Schwaab (31) maakte tegen FC Groningen zijn eerste minuten in het Philips Stadion sinds zijn terugkeer bij PSV. ,,Ik ben tevreden over mijn eerste wedstrijd na ruim vier maanden. En als je wint, is het altijd prima om terug te keren”, stelde Schwaab, die zowel tevreden als kritisch was.