Vanaf nu wordt het menens bij PSV, waar het al tijd is voor cruciale keuzes

REPORTAGE Dit zijn de belangrijk­ste conclusies die PSV na het trainings­kamp in Duitsland kan trekken

PSV moet over drie weken klaar zijn voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal en - veel belangrijker - de cruciale Champions League-voorrondes. De club versterkte zich vlak voor het trainingskamp in Duitsland van deze week in rap tempo, maar niet alle wensen zijn vervuld en met name de achterhoede is nog niet volledig op orde, al wordt hier nog hard aan gewerkt. Daarmee lijkt één essentieel puzzelstuk nog te ontbreken om met een gerust gevoel de naderende wedstrijdcyclus in te gaan. Een lange reportage over zeven trainingsdagen en een belabberde oefenwedstrijd bij de oosterburen.

9 juli