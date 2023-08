Veelbelovende start van het seizoen voor PSV, Noa Lang beslissend in strijd om Johan Cruijff Schaal

PSV heeft de eerste prijs van het seizoen binnen: de ploeg van Peter Bosz was vrijdagavond in de strijd om de Johan Cruijff Schaal beter dan landskampioen Feyenoord en won verdiend met 0-1. Topaankoop Noa Lang maakte in de slotfase het verschil in een toch al vermakelijke wedstrijd. Het is al de veertiende keer dat PSV de prijs wint.

Of de hand van trainer Bosz al terug te zien is bij PSV? In het eerste kwartier had zijn ploeg het best lastig in de Kuip, maar daarna was het veelbelovend. Met korte combinaties, goed positiespel én energie groeide PSV steeds verder in de wedstrijd tegen de landskampioen.

Dat deden de Eindhovenaren met de verwachte elf, alhoewel: Shurandy Sambo zat op de bank, Jordan Teze kreeg de voorkeur. Voor de 18-jarige Isaac Babadi was het zijn vuurdoop op het hoogste niveau én zijn debuut voor PSV. De aanvallende middenvelder bleef aardig overeind en liet zo af en toe mooie dingen zien. Ondertussen blijft PSV speuren naar versterkingen, vertelde Earnest Stewart.

Toch was het best aangenaam wat PSV liet zien. In de openingsfase lag het achterin een paar keer open, Igor Paixao had moeten scoren, maar daarna oogde PSV stabiel. Al kreeg de ploeg in de eerste helft geen hele grote kansen. Noa Lang was met een aantal flitsen de gevaarlijkste PSV’er, maar ook hij kon voor rust het verschil niet maken tegen het stugge Feyenoord.

Volledig scherm Walter Benítez voorkwam al vroeg in de wedstrijd een achterstand voor PSV. © Pro Shots / Toon Dompeling

Afgekeurde doelpunten

In de tweede helft startte PSV furieus, met een aardige poging van Jordan Teze, maar was het Feyenoord dat als eerste leek te scoren. Léék: Paixao liet de Kuip opveren, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Twee minuten later hetzelfde verhaal, alleen dan aan PSV-zijde: debutant Babadi scoorde, maar ook dat doelpunt ging niet door. Buitenspel ook.

Het momentum was in de tweede helft toch al steeds meer voor PSV, maar het verschil maken? Dat lukte lange tijd niet. Ook al omdat er tussendoor volop gewisseld werd, daardoor zakte het spelpeil en leek het af te steven op penalty’s. Leek, want plots was daar dus Noa Lang.

Vertrouwen

De topaankoop van PSV deze zomer stond op de juiste plek na een voorzet van Ismael Saibari en rondde vakkundig af. Een verdiende voorsprong ook, de ploeg van Bosz was over de hele wedstrijd gezien de betere partij. Het bleef ook bij 0-1, daarmee tankt PSV vertrouwen voor het belangrijke duel met Sturm Graz van komende dinsdag, in de derde voorronde van de Champions League.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (81. Van den Belt), Geertruida, Hancko, Hartman (70. Lopez); Zerrouki, Stengs (62. Timber) , Wieffer; Jahanbakhsh, Giménez (62. Minteh), Paixao (70. Dilrosun).

Opstelling PSV: Benitez;Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Babadi (70. Saibari), Veerman; Bakayoko (86. El Ghazi), De Jong (70. Pepi), Lang (86. Vertessen).

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Het zit erop. PSV opent het seizoen veelbelovend, de ploeg van Peter Bosz wint verdiend van Feyenoord. Wij sluiten het liveblog hiermee af en wensen u een fijne avond. Tot de volgende! Kans voor Jahanbakhsh In de absolute slotfase nog een kans voor Alireza Jahanhbaksh. Hij schiet richting het doel, maar zijn inzet wordt gekeerd door een verdediger. Corner Feyenoord. Zes minuten extra tijd Er komen nog zes minuten bij in de Kuip. Kan Feyenoord de 1-1 nog maken en daarmee nog een penaltyserie uit het vuur slepen? Flinke kans Feyenoord Daar valt nog bijna de gelijkmaker. Bij de tweede paal denkt Alireza Jahanbakhsh te scoren, maar zijn inzet wordt gestuit door een verdediger. Het is nog spannend hier! Noa Lang wordt vervangen door Yorbe Vertessen Johan Bakayoko wordt vervangen door Anwar El Ghazi Gele kaart voor Noa Lang Gele kaart voor Joey Veerman Gele kaart voor Lutsharel Geertruida Marcus Pedersen wordt vervangen door Thomas van den Belt 0-1 GOAL van Noa Lang! Daar is-ie dan toch: Noa Lang schiet raak. En dat is zeker niet onverdiend op basis van het spel van PSV na rust. Hij rondt een voorzet keurig af, 0-1. Gevaar van Teze Oef. Weer een gevaarlijke poging van PSV, deze keer van Jordan Teze. Weer redt Justin Bijlow met de nodige moeite. PSV blijft drukken. Isaac Babadi wordt vervangen door Ismael Saibari Luuk de Jong wordt vervangen door Ricardo Pepi Quilindschy Hartman wordt vervangen door Marcos López Igor Paixão wordt vervangen door Javairô Dilrosun Calvin Stengs wordt vervangen door Quinten Timber Santiago Gimenez wordt vervangen door Yankuba Minteh Serieuze poging PSV En weer een serieuze doelpoging van PSV, nadat een cornervariant eigenlijk mislukt. Johan Bakayoko schiet hard op doel, Justin Bijlow redt ter nauwer nood. Afgekeurd doelpunt (2) En weer wordt er een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel, ditmaal voor PSV. Isaac Babadi wipt de bal over Justin Bijlow heen en schiet hem daarna via een verdediger binnen. Maar ook hier dus buitenspel.

