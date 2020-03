Verhoogd uitglijgevaar in Groningen en mogelijk play off-gevaar voor PSV

Topper tegen Feyenoord waarschijn­lijk bepalend voor rest PS­V-sei­zoen

1 maart Het is zondagmiddag aanhaken of afhaken voor PSV in de eredivisie, dat Feyenoord bij winst kan passeren op de ranglijst. De Rotterdammers hebben echter nog een uitduel met AZ tegoed, waardoor ze bij verlies eventueel weer voorbij PSV kunnen springen.