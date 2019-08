Verjongd PSV moet het hoofd koel houden en plaatsing afdwingen

Kruising staat droomde­buut Piroe bij Sparta in de weg: ‘Wat was het mooi geweest als die bal erin was gegaan’

26 augustus Sparta is dit seizoen met meer dan veertig PSV-opleidingsjaren in de gelederen een klein beetje Jong PSV-plus. Spits Joël Piroe maakte gisteren in Zwolle zijn eredivisiedebuut voor de Rotterdammers.