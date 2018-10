Video-analist Wim Rip: ‘Mijn vrouw moet me alweer tot de orde roepen’

Het is een wonder dat hij nog leeft, vertelt video-analist Wim Rip (57) van PSV met een dankbare blik in de ogen. Na een hartstilstand tijdens FC Groningen-PSV en nog een keer hartfalen op weg naar de ambulance, vocht hij in december vorig jaar onbewust voor zijn leven. Dankzij deskundig en kordaat optreden van medici overleefde de Wageninger het ongeval en inmiddels is Rip fysiek volledig hersteld. ,,Ik werk nu twee keer twee uur per week bij PSV en moet mezelf soms afremmen”, geeft hij aan. ,,Aan de ene kant wil je ontzettend graag weer volledig aan de slag. Ik kan me geen mooiere baan bedenken dan werken bij een prachtige club als PSV. Toch moet ik mezelf in acht nemen. In januari was na het ongeluk nog maar twintig procent van mijn hartfunctie over. De maanden daarna is dat, mede dankzij trainingen via het Máxima Medisch Centrum, weer uitgebreid naar negentig procent.”