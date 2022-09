Vijf conclusies na PSV-Feyenoord: PSV slaat terug, maar achterin blijft het ondanks een witte raaf wiebelig

Simon Colyn redt verdiend punt voor Jong PSV in Venlo

Jong PSV leek vrijdagavond in Venlo af te stevenen op een onterechte nederlaag, maar de ploeg van Adil Ramzi verdiende via een inzet van Simon Colyn alsnog een punt. In de slotfase sloeg de Canadees toe en hield Jong PSV een opmerkelijke statistiek in stand. De ploeg verloor de uitwedstrijd tegen VVV ook in de zesde editie van deze wedstrijd niet.

16 september