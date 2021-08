Vijf conclusies over PSV na de eerste en intense clash met Benfica

Video Noni Madueke wil scoren én betrouw­baar zijn bij PSV: ‘Verdedigen doe je nooit met z'n tienen’

15 augustus Bij PSV is aanvaller Noni Madueke uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij scoorde vijf keer in zijn eerste zes officiële duels van deze voetbaljaargang en was ook zaterdag in Almelo weer beslissend, bij een 2-0 zege van zijn ploeg. Madueke gooide na rust het duel in het slot met een bekeken treffer.