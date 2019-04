Vitesse tegen PSV mogelijk voor eerst in vijf jaar in uitverkocht Gelredome

Mocht Vitesse-PSV inderdaad uitverkopen, dan is het voor het eerst in vijf jaar dat Vitesse een thuiswedstrijd speelt in een nokvol Gelredome. De laatste wedstrijd waarvoor alle kaarten werden verkocht, was Vitesse-Ajax in april 2014.



Aan alle vier de zijdes van het stadion is het leeuwendeel van de beschikbare tickets voor het duel met PSV over de toonbank gegaan. De officiële capaciteit van het Arnhemse stadion is 21.248 toeschouwers. Tot 2016 konden er 25.500 mensen in Gelredome, maar in dat jaar is de capaciteit beperkt. Ter illustratie: dinsdagavond woonden 14.162 mensen de thuiswedstrijd tegen AZ bij.