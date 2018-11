Vlijmenaar De Wijs op ontdekkingsreis in Championship: ‘Hier kan écht iedereen van iedereen winnen’

In bijna geen enkele voetbalcompetitie levert het invullen van een Toto-briefje zo vaak een teleurstelling op als in de Britse Championship. De charme van voetballen op het tweede niveau in Engeland zit hem niet alleen in het sterk naar voren gerichte spel en de heftige emoties bij de fans, maar ook in de grote mate van onvoorspelbaarheid. Koploper Norwich City pakte gemiddeld nog geen twee punten per wedstrijd en de staartploegen bijna een punt per duel. ,,Je hoort weleens dat in sommige competities iedereen van iedereen kan winnen. Nou, hier gaat dat helemaal op”, zegt ervaringsdeskundige Jordy de Wijs (23) na vier maanden in Engeland.