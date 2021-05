Vlijmenaar Jordy de Wijs maakt definitief de overstap naar Queens Park Rangers

PSV mist Mohamed Ihattaren voor de vierde keer dit seizoen wegens ziekte

7 mei PSV kan zondag in de uitwedstrijd tegen Willem II opnieuw niet beschikken over Mohamed Ihattaren. De middenvelder is opnieuw ziek en dat is al de vierde keer in dit seizoen. Vorige week had hij een lichte knieblessure. In november, januari, februari en nu weer is hij als ziek opgegeven. PSV vecht voor het pakken van plek twee en mist hem dus opnieuw.