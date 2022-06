Voetbal is een missie, een strijd en eigenlijk alles voor Ruud van Nistelrooij

PSV laat Maxi Romero na Argentijns water bij de wijn alsnog vertrekken

PSV gaat Maxi Romero alsnog een vrijgeleide geven om naar het Argentijnse Racing Club te vertrekken. Afgelopen nacht is er een doorbraak gekomen in de onderhandelingen, omdat de Zuid-Amerikanen bereid waren aan de eisen van PSV te voldoen. Lang zag het daar totaal niet naar uit, maar er is dus een wending gekomen, door Argentijns water bij de wijn.

16 juni