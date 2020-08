Voor Luuk de Jong zit in het Philips Stadion nog een klaterend applaus in het vat, als alles weer normaal is

Achter het woord ‘koppen’ in de Dikke van Dale staat de volgende betekenis: ‘met het hoofd de bal wegstoten’. Er had ook gerust kunnen staan: ‘een onderdeel van het voetbalspel, dat tot in de perfectie wordt beheerst door spits Luuk de Jong’.

Voor PSV verdiende hij kruiwagens vol punten met zijn hoofd. Altijd dat hoofd. Waar ook. Wanneer ook. Op een vol Wembley, in het MAC3Park Stadion, midden in de zomer in Sankt Pölten of in bittere februarikou in De Goffert of het Polman Stadion: Luuk de Jong stond er. Schrammen op het voorhoofd, krassen op de wang, bloed op de lippen, verband om de slapen? Maakte allemaal niks uit. Altijd dat hoofd. Eerste minuut na de aftrap, drie seconden voor rust, zestien tikken na de thee of in de zesde minuut van de blessuretijd? Ja, altijd weer dat hoofd. PSV-tegenstanders waren voor het laatste fluitje nooit van De Jong af.

Erkenning

Heeft hij in Nederland genoeg erkenning gekregen voor al zijn goals en niet aflatende ijver? In Eindhoven zeker. Na een slecht 2017 verloor een behoorlijk deel van het PSV-publiek wel even het vertrouwen. Het seizoen samen waarin zijn broer Siem op huurbasis PSV versterkte, verliep niet zoals gewenst en de jongste De Jong vocht met zichzelf. Hij kwam bovendrijven, verdiende in de vorm van een vierde landstitel nog wat extra zilverwerk en trok na vijf jaar PSV voor de derde keer naar het buitenland. In Europa League-stad Sevilla was hij minder omstreden dan in Nederland soms gedacht. De krachtsinspanningen van De Jong werden op waarde geschat en afgelopen week volgde de ultieme beloning voor jarenlang beulswerk. Hij maakte naam in een internationale finale en kan de rest van zijn leven zeggen dat hij Europa League-winnaar is. De PSV’ers die in 1978 hetzelfde kunstje flikten, zijn er nu nog net zo trots op als Luuk de Jong dat in 2062 zal zijn.

Volledig scherm Tussen 2014 en 2019 een bekend beeld in Eindhoven: Luuk de Jong juicht na een goal. Hier is hij blij na een goal tegen Vitesse, in november 2018. © ANP

De Jong straalde en de gemiddelde PSV-supporter was er trots op. Eén ding wil PSV nog in gang zetten, als alles weer normaal is. Luuk de Jong heeft in het Philips Stadion nog geen afscheid kunnen nemen van PSV en zal op een daverend applaus van 70.000 handen worden getrakteerd als alles in de toekomst weer normaal is. Er was geen sprake van onwil of onachtzaamheid: PSV en Sevilla hadden overlappende programma's die een bezoek van De Jong niet toelieten. Daarna sloot de corona-crisis alle stadionpoorten.

Het afscheid van De Jong hoeft niet eens definitief te zijn. Voor hem zal de deur aan de Frederiklaan ongetwijfeld altijd open staan. Of hij in de toekomst nou als speler, supporter of in een andere rol wil terugkeren, de herinneringen aan zijn goals smaken voor veel Eindhovense supporters nog altijd zoet.

Volledig scherm Luuk de Jong met zijn ploeggenoten van Sevilla FC. © EPA