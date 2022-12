Voormalig PSV-aanvaller Jürgen Locadia neemt volgens Iraanse media de benen bij zijn club

Zoveel kans op speeltijd hebben alle PSV'ers in de tweede seizoens­helft, iets kleinere selectie lonkt

PSV is op dit moment met 31 spelers actief in Spanje, waar de club de eerste basis voor een lange tweede seizoenshelft legt. Voor het grootste deel van de deelnemers aan het trainingskamp in Marbella is er perspectief op deelname aan wedstrijden, maar er zijn ook PSV'ers die nauwelijks aan de bak lijken te komen. Een overzicht van de kansen op speeltijd per linie.

18 december