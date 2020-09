Voormalig PSV-keeperstrainer Ruud Hesp vertrekt naar Qatar

De afgelopen jaren had Hesp in Eindhoven een zware rol in de technische staf, maar er was steeds meer kritiek op zijn functioneren. Vooral communicatief schoot hij tekort, zo was een van de grieven. Hesp lag bij PSV met name na de ‘keeperssoap’ van eind 2019 zwaar onder vuur en het was dus totaal geen verrassing dat PSV zijn contract niet verlengde.