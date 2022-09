Voormalig PSV-trainer Roger Schmidt presteert voorlopig op topniveau met Benfica

Bovenaan

Schmidt trok in mei de deur achter zich dicht in Eindhoven en begon een maand later in Lissabon. Hij won met de club al zijn oefenwedstrijden (vijf stuks) en heeft in de Champions League vier wedstrijden in de voorrondes en de twee groepswedstrijden gewonnen. In de Portugese competitie staat Benfica zonder puntenverlies bovenaan, met achttien punten uit zes duels.