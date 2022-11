Voormalig PSV’er Kenneth Paal breekt door in Londen en koestert zijn PSV-tijd: ‘Wie had dit vier jaar geleden gedacht?’

Hoe een vermeende ‘slapzak’ nu de vechtmachi­ne is geworden die PSV voorbij Ajax helpt

PSV heeft de eredivisie in dit seizoen weer spannend weten te maken, dankzij een verdiende overwinning op Ajax. Een cruciale rol was weggelegd voor een Mexicaan, die in ruim vier jaar in Eindhoven een opmerkelijke evolutie heeft doorgemaakt.

