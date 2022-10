Vrouwen van PSV kunnen weer omhoog kijken na zege op matig PEC

Met video PS­V-wat­cher Elfrink: ‘Zou niet onlogisch zijn als PSV met vijf verdedi­gers tegen Arsenal gaat spelen’

PSV is woensdag aangekomen in Londen, voor het duel met Arsenal van donderdag. De Eindhovenaren nemen het in de vierde groepswedstrijd van de Europa League op tegen de koploper van de Premier League. Makkelijk zal het niet gaan, maar onmogelijk? Dat is het volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad niet.

19 oktober