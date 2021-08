Vuurwerk verstoort nachtrust van spelers van Benfica en een deel van Eindhoven

Peesjevee Podcast deel 2 | Discussië­ren over de strategie van Schmidt bij PSV

17 augustus Clubwatcher Rik Elfrink van het ED, Volkskrant-journalist Guus Peters en PSV-supporter Mascha Prins discussiëren ook dit seizoen in de Peesjevee Podcast over het wel een wee van PSV. In de tweede aflevering van deze voetbaljaargang bespreken ze de strategie van PSV-trainer Roger Schmidt om spelers te sparen voor het duel met Benfica.