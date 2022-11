Waarom er voor PSV werk aan de winkel is tijdens de winterstop en (huur)transfers mogelijk zijn

NABESCHOUWING PSV wint dankzij een koningskop­pel, een goede keeper én een vaak onderschat­te middenvel­der de topper tegen Ajax

PSV heeft voor het eerst sinds oktober 2015 weer eens drie punten meegenomen in de Johan Crujff Arena. Voor rust leidde de ploeg al in Amsterdam, waar Ajax pover voor de dag kwam. Na rust bevestigde Érick Gutiérrez weer eens waarom hij zo belangrijk is voor PSV. De 1-2 zege was verdiend.

6 november