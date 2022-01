Waarom PSV-aanvaller Cody Gakpo nu al interessant is voor de Europese top: ‘En het is ook gewoon een leuk joch’

PSV’er Veerman geeft visite­kaart­je af richting topper tegen Ajax: ‘Weet niet of de trainer me nodig heeft’

Joey Veerman (23) past zich snel aan bij PSV: na een veelbelovende invalbeurt tegen FC Groningen was hij tegen Telstar (2-1 zege) de grote man met een assist en een doelpunt. Of het genoeg is voor een basisplek tegen Ajax zondag? Grijnzend: ,,Dat moet je aan de trainer vragen, ik weet niet of hij me in de basis wil.”

20 januari