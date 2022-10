Waarom PSV na een kick-start zuinig wil zijn op Xavi Simons: ‘Dat heeft hij nodig’

Dit is de stand van zaken bij PSV, waar Luuk de Jong, Mauro Júnior en Noni Madueke weer op de deur kloppen

PSV speelt donderdagavond in het eigen Philips Stadion de derde poulewedstrijd in de Europa League van dit seizoen tegen FC Zürich. In aanloop naar die wedstrijd was een deel van de training van woensdag open voor journalisten. Daarbij was te zien dat Luuk de Jong, Mauro Júnior en Noni Madueke mooie stappen maken bij hun revalidatie na blessures.

12 oktober