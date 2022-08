Waarom PSV nu wel kan winnen van Rangers en dat in 1978 niet lukte: ‘PSV heeft hier goed aan gedaan’

PSV speelde in Glasgow een puike tweede helft, vond Ruud van Nistel­rooij: ‘We rekenen ons niet rijk’

PSV was zeker niet ontevreden met de 2-2 in Glasgow van dinsdagavond. Puur voetballend was het tegen Rangers FC in de tweede helft de beste tot nu toe in dit seizoen, vond trainer Ruud van Nistelrooij. ,,Met ook veel kansen, maar die gingen er niet in.”

17 augustus