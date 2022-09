Wat zijn de kansen voor de PSV'ers op het aanstaande WK en wat verdient PSV daaraan?

Op deze manier werd John de Jong bij PSV naar een kil afscheid gediri­geerd, na weken van interne onrust

PSV heeft vrijdag met de snelheid van het licht afscheid genomen van technisch directeur John de Jong, die de club 22 jaar diende. Na ‘de nacht van Cody Gakpo’ van twee weken geleden was al duidelijk dat hij in zwaar weer zou komen en dat het intern heel onrustig was. De directie van PSV wees toen een bod van 43 miljoen euro op de sterspeler af en dat was tegen het zere been van een aantal commissarissen en andere invloedrijke actoren bij PSV.

17 september