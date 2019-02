Wereldkampioen Van Gerwen gehuldigd in Philips Stadion

Ook voor dé 10-0 ging Feyenoord weleens gruwelijk onderuit bij PSV

22 februari Elke PSV-supporter die pakweg vijftien of ouder is, herinnert zich de 10-0 overwinning op Feyenoord van november 2010 als de dag van gisteren. Het is de moeder der oorwassingen in het huidige betaald voetbal. De bizarre uitslag van negen jaar geleden drukt de herinneringen aan de vorige monsterzege in 1996 naar de achtergrond.