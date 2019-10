‘Werk van Doan wordt door Van Bommel op waarde geschat’

Na afloop was er veel aandacht voor aanvoerder Pablo Rosario, die voor het derde duel op rij scoorde, en de scoringsdrift van Donyell Malen. Ook Ritsu Doan verdient een eervolle vermelding, vindt PSV-watcher Rik Elfrink. ,,Ik vond hem opnieuw sterk spelen. Het was niet helemaal verrassend dat Doan begon. Je zag in de uitwedstrijd tegen PEC al dat-ie een goede bijdrage had, hij is heel balvast. Hij had een aantal uitstekende acties, ook bij de laatste goal van Malen. Die bereidde hij met een kunststukje voor. Dat is werk wat door Van Bommel op waarde wordt geschat.”

Het is nog niet duidelijk of Doan zondag opnieuw in de basis start bij PSV, dat een uitduel wacht tegen VVV-Venlo. ,,Dat is even afwachten. Het zou best kunnen dat hij blijft staan. Hendrix is uitgevallen, maar dat ziet er niet erg uit. Het kan zijn dat ‘Guti’ er zondag weer in staat, hij heeft weinig gespeeld de laatste tijd en is fit. Zoet is nog even afwachten of hij in staat is om negentig minuten te spelen. Misschien dat Van Bommel nog wat rouleert in zijn selectie, die volgens hem dicht bij elkaar zit. Maar in deze vorm moet PSV van VVV kunnen winnen.”