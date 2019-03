Willems ziet PSV mokerslag uitdelen aan Ajax: ‘We gaan er gewoon overheen klappen’

Willems, die volgende week 25 jaar wordt, was tussen 2011 en 2017 actief in Eindhoven. Met 144 competitieduels, twee landstitels, twee Johan Cruijff Schalen en een KNVB-beker op zak vertrok de linksback naar Eintracht Frankfurt, waar hij tegenwoordig vaker wisselspeler is dan hem lief is. De Rotterdammer verscheen dit seizoen in slechts vijf competitieduels aan de aftrap bij de nummer vijf van de Bundesliga, die ook nog actief is in de Europa League.