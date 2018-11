Winnen werkt verslavend voor Viergever: ‘Kampioen worden zou een onbeschrijflijk gevoel geven’

PSV houdt al bijna tien jaar ‘de nul’ niet tegen sc Heerenveen

21 november In aanloop naar het eredivisieweekend kijkt het ED alvast naar de statistieken van PSV tegen de volgende tegenstander: sc Heerenveen. Al jaren op rij hebben de Eindhovenaren het, vooral in uitwedstrijden, moeilijk tegen de Friezen. Zaterdagavond is er in het Philips Stadion een nieuwe editie, die begint om 20.45.