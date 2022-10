Xavi Simons is na een paar maanden al een spil bij PSV: ‘Hij is maximaal bezig, maar we moeten hem niet te veel belasten’

met video PS­V-trai­ner Ruud van Nistel­rooij geeft compliment aan Feyenoord en Slot: ‘Maar wij hebben geloof in ons eigen kunnen’

PSV-coach Ruud van Nistelrooij sprak vrijdagmorgen in een persconferentie in aanloop naar de topper tegen Feyenoord van zondag. Hij vond dat de Rotterdammers donderdag in eigen huis heel goed speelden tegen het Oostenrijkse Sturm Graz, waar Feyenoord met 6-0 van won. ,,De hand van Arne Slot is zichtbaar”, vindt hij.

