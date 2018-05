Zaakwaarnemer De Jong in Mexico, spits besluit pas na vakantie over toekomst

Afgelopen winterstop was De Jong bij Club América nadrukkelijk in beeld als versterking. PSV liet hem in januari niet vertrekken en De Jong werd daarna kampioen met de Eindhovense club. Het gaat volgens betrokkenen om een informeel bezoek aan Club América en er is volgens het zakelijke kamp van De Jong nu niets concreet.

Dat de Mexicaanse topclub nog wel interesse in De Jong heeft, is duidelijk. De spits heeft echter meerdere ijzers in het vuur, als hij een transfer wil maken. Clubs die zijn tot 2020 bij PSV lopende contract willen afkopen, moeten naar verwachting tussen de 5 en 10 miljoen euro betalen.