Zaakwaarnemer: Portugese Bruma kiest voor PSV en staat voor medische keuring

Eerder al liet Baldé weten dat er een akkoord is tussen PSV en en RB Leipzig over Bruma. Ook dat is in Eindhoven overigens niet bevestigd. Dat er tussen partijen overleg is geweest, was wel duidelijk. Onder meer FC Porto was geïnteresseerd in Bruma, maar zou niet aan de vraagprijs hebben willen voldoen. De Portugees staat al jaren bij PSV op de radar, maar in 2016 greep PSV onfortuinlijk mis. Net op het moment dat de interesse ‘heet’ werd, ontbond Bruma zijn duivels op het veld en werd hij veel meer waard.