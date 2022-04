Zahavi op jacht naar dubbele cijfers om laagterecord bij collectief productief PSV te voorkomen

Zahavi wil nu in de eredivisie op jacht naar de dubbele cijfers, om niet de geschiedenis in te gaan als de minst scorende topscorer ooit. Samen met Cody Gakpo is hij op dit moment de belangrijkste goalgetter van PSV in de nationale competitie.

De tien en meer treffers lijken zeker nog haalbaar in de laatste duels van het seizoen, waarin PSV het in eigen huis onder anderen tegen NEC en Willem II opneemt. ,,We hebben karakter laten zien”, zei de aanvaller. ,,Dat we zo beginnen, mag niet gebeuren maar we hebben de wedstrijd alsnog omgebogen.” Zahavi hoopt na de bekerwinst en het pakken van de Johan Cruijff Schaal ook nog op het kampioenschap. ,,Daarvoor moeten we blijven winnen en ik ben blij dat ik met mijn goal daaraan vandaag kon bijdragen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Laagterecord en clubrecord

Opvallend is dat een laagterecord dus nog mogelijk is, als het gaat om de topscorer van PSV. Tegelijkertijd kan PSV ook een eredivisierecord breken omdat 20 spelers dit seizoen al een goal hebben gemaakt. Het is nog nooit voorgekomen dat een club 21 scorende spelers in een seizoen in de eredivisie had. Onder meer Érick Gutiérrez en Maxi Romero hebben nog geen treffer in de competitie gemaakt.