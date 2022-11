Zo kijkt Ruud van Nistelrooij terug op de eerste seizoenshelft van PSV: ‘We doen mee om de titel’

WK-SELECTIE PSV'ers De Jong, Simons en Gakpo zitten in de WK-selectie van Louis van Gaal

Bondscoach Louis van Gaal zal Luuk de Jong, Xavi Simons en Cody Gakpo van PSV meenemen naar het WK in november en december. Dat heeft Van Gaal bevestigd via de site van de KNVB. Guus Til is vrijdag gebeld omdat hij afvalt bij de selectie die naar Qatar gaat.

11 november