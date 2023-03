Zo verliep het leven van PSV-perschef Thijs Slegers, die na al zijn primeurs een boodschap voor de eeuwigheid achterlaat

Het grote PS­V-ta­lent van toen voetbalt nu met Lukas Podolski in Polen: ‘Had een schop onder mijn kont nodig’

Hij gold als een van de grootste talenten van PSV, maar het liep net even anders voor Anthony van den Hurk (30). Via een omweg is hij uitgegroeid tot een gewaardeerde prof, eentje die het avontuur niet schuwt: na een bliksemtransfer is de spits in Polen beland. Daar maakt hij al snel vrienden.