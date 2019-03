Zoet baalt stevig na tik in Arena: ‘Hebben de punten weggegeven’

De eerste helft werd PSV wel teruggedrongen, maar werd Ajax in de optiek van Zoet ook niet echt gevaarlijk. De Amsterdammers scoorden wel na een ongelukkig moment tussen de doelman en verdediger Daniel Schwaab. ,,Daniel werkte de bal weg, hij had me niet gezien. Dat was miscommunicatie”, zei Zoet.

Zoet baalt van de nederlaag, maar wil het ook niet groter maken dan het is. Hij houdt vertrouwen in de titel. ,,Vanaf speeldag 2 staan we volgens mij al twee punten voor, na speeldag 27 staan we nog steeds twee punten voor. We hebben alles nog in eigen hand en moeten er donderdag weer staan.”