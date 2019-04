Zoet waardeert hartverwarmende acties van PSV-fans: ‘Mooi dat PSV op die manier steentje bijdraagt’

Er was een robot die Luuk de Jong mee het veld opnam voor de ernstig zieke PSV-supporter Natan (14). De Jong kon via de robot met Natan communiceren en hem laten meebeleven wat er op het veld gebeurde. Verder was er een steuntje in de rug voor doelman Yannick van Osch, die nog maandenlang moet revalideren van een zware knieblessure. Én de fans staken de ongeneeslijk zieke kickbokser Robbie Hageman een hart onder de riem, de fanatieke PSV-fan gaat vrijdag onder het mes. Hageman is een bekende van Zoet. ,,Ik heb contact met hem gehad. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hem over komt. Daar moet je niet aan denken”, zei de doelman.